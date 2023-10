NTM : L'histoire suprême, la suite

NTM, c’est l’histoire d’une légende. Celle d’un collectif artistique venu du département le plus pauvre de France où se mêlaient la danse, le graff et le hip-hop. Avec le temps, ils ont su trouver et créer un style, à la fois dans la musique, les samples et les textes, jusqu’à devenir les rois du hip-hop en France. Même le Wu Tang Clan, avec lequel ils ont partagé la scène en 1997, s’est incliné devant leur puissance. Mais, c’est aussi l’histoire de jeunes révoltés au discours fort et détonnant, qui ont su faire fi des caricatures et tracer leur chemin artistique, médiatique et quasi politique pour devenir littéralement cultes. Enfin, c’est surtout l’histoire d’un groupe que les médias, l’intelligentsia et la société n’ont jamais su écouter. On dit qu’ils se sont assagis, c’est faux.