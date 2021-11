NTM : L'histoire suprême (partie 1)

NTM, c’est l’histoire d’une légende. Celle d’un collectif artistique venu du département le plus pauvre de France où se mêlaient la danse, le graff et le hip-hop. Avec le temps, ils ont su trouver et créer un style, à la fois dans la musique, les samples et les textes, jusqu’à devenir les rois du hip-hop en France. Même le Wu Tang Clan, avec lequel ils ont partagé la scène en 1997, s’est incliné devant leur puissance. Mais, c’est aussi l’histoire de jeunes révoltés au discours fort et détonnant, qui ont su faire fi des caricatures et tracer leur chemin artistique, médiatique et quasi politique pour devenir littéralement cultes. Enfin, c’est surtout l’histoire d’un groupe que les médias, l’intelligentsia et la société n’ont jamais su écouter. On dit qu’ils se sont assagis, c’est faux. Depuis leurs premières interviews, leur discours n’a pas bougé d’un iota, ils ont toujours raconté la même chose, très intelligemment : l’urgence à s’occuper des banlieues et l’importance de considérer leur travail comme un art à part entière. Cependant, personne n’a su les écouter, à part leur public. Il est temps de changer ça, il est largement temps de retracer leur trajectoire, de ré-écouter leurs discours, leurs chansons, pour comprendre à quel point ils avaient raison, et nous avions tort. Ce documentaire entend raconter toute la carrière de NTM, des prémices au milieu des années 80 à leur dernier concert à l’Accor Arena ; pour comprendre comment ils ont réussi à entrer au Panthéon de la musique urbaine et même à passer du côté de la pop dans sa partie la plus noble : celle qui est entrée dans l’histoire et la vie des Français. Ce documentaire ira aussi plus loin, car NTM a réussi à passer d’un groupe d’agitateurs incompris, souvent caricaturés, à des porte-paroles d’une génération oubliée et peu représentée. Nous tenterons, grâce à ceux qui les ont connus, côtoyés, étudiés et surtout écoutés, de comprendre leur parcours et la musique qu’ils ont créée.