Environnement • Nature

Cette série de portraits met en lumière des femmes et des hommes engagés pour la sauvegarde de la planète. Des gens à la fois extras et ordinaires, aux gestes simples et décisifs, aux réflexes quotidiens et salutaires. Bâtisseurs humbles et enthousiastes d'une société plus écologique, plus apaisée, qui apportent chacun leur pierre à l'édifice. S'ils ne font rien comme tout le monde, vivement que tout le monde fasse comme eux !