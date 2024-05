Ordinaire - Edmund Platt

Ancienne notaire, Marion a tout quitté pour exprimer sa sensibilité dans la création de robes et de vêtements utilisant les masques « perdus » de la pandémie. Du « surcyclage » symbolique et souriant dans un message visant à souligner les conséquences de la surconsommation. Un combat aussi contre l’indifférence à grand coup de machines à laver et à coudre qui a donné sens à son existence.