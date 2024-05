Ordinaire - Emmanuel Laurin

Natif de Leeds et marseillais d’adoption, Ed s’est fait connaître par le ramassage d’un déchet par jour, une campagne de collecte enjouée et folklorique qui a déjà rallié des milliers de citoyens. Grand dé́fenseur de la « Mère-Terre », Ed multiplie les actions pour éveiller les consciences et fait le buzz sur les réseaux sociaux. Un combat qui s’avère usant et douloureux lorsque les coups de gueule résonnent dans le vide. Heureusement, l’espoir renaît à chaque nouvelle idée, autrement dit à chaque réveil.