« La première fois que je suis tombé sur un déchet flottant, j’ai pensé que c’était un cas isolé. Puis à chacune de mes nouvelles sorties, il y en avait toujours plus... J’ai donc compris que la situation était vraiment préoccupante. » Durant près de 14 jours, entre le 25 mai et le 08 juin 2017, Manu a parcouru à la nage 120 kilomètres de côtes entre Marseille et Toulon. Il a pu récolter 1562 déchets, soit environ 100kg, composés à 90% de plastique.