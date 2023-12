80' douche comprise (décembre 2023) - Partie 2

Après le succès de son premier prime, Pablo Mira revient. Au programme : des chroniques inédites, des sketchs, des guests, pour faire le tour des thèmes et des personnalités qui ont marqué l’année. Un comedy show 100% inédit pour rire et réfléchir au monde d’aujourd’hui et de demain !