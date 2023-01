80’ douche comprise - Partie 2

Pablo Mira fait le tour des personnalités qui font le monde d’aujourd’hui et de demain en 80 minutes… douche comprise !Au programme : des chroniques inédites, des sketchs, des guests surprises, mais aussi des invités comme Stéphane Bern ou Sandrine Rousseau. Et un chauffeur de salle pour faire rire aux blagues de Pablo…Alors regardez, car sinon en 2023, vous ne saurez plus rien !