Pablo Mira dit des choses contre de l’argent - Pablo Mira dit des choses contre de l’argent

Le saviez-vous ? Selon ses propres mots, Pablo Mira est « très beau ». En parallèle de son activité de beauté, il a co-fondé en 2012 le site satirique LeGorafi.fr où il a écrit près de 600 articles parodiques (pas les meilleurs selon les autres membres de la Rédaction). En 2016, il devient chroniqueur sur France Inter dans l’émission « Si tu écoutes, j’annule tout » puis « Par Jupiter ! » dans laquelle il interprète un éditorialiste bien trop sûr de lui. Un éditorialiste quoi… Enfin, en septembre 2018, il intègre l’émission « Quotidien » où il met sa santé mentale en péril en présentant une revue de presse des haters chaque jeudi. A partir de septembre 2019, il incarne également une seconde chronique chaque mardi. La même saison, il lance le format « En deux-deux » dont le but est de résumer un fait d’actu ou une œuvre de pop culture le plus vite possible dans le but de faire un infarctus. Depuis, ce dernier fait des blagues là où l’argent l’appelle. Il aime se définir lui-même comme un « anthropologue de la connerie ». C’est un passionné de flamenco et de polenta aux cèpes.Voilà. Vous savez tout. Et ça vous a donné envie de regarder son spectacle : Pablo Mira y interprète un winner misérable dont la devise est « Mon opinion, votre vérité ». Vous adorerez le détester ou vous détesterez l’adorer, au choix.