Le Palmashow vous propose une soirée exceptionnelle le 15 février sur TF1

Pour la première fois sur TF1, le Palmashow vous propose une soirée exceptionnelle ! David Marsais et Grégoire Ludig vous ont concocté une multitude de sketchs et parodies en tout genre... Une soirée à ne pas rater !

Vendredi 15 février sur TF1, le Palmashow vous offre une soirée de rire ! Au programme, parodies, clips, sketchs et fausses pubs, « Ce soir, c'est Palmashow » propose une soirée inédite portée par des invités prestigieux. Le duo d’humoristes, David Marsais et Grégoire Ludig sont à la fois les créateurs et les protagonistes de l’émission : « Il y a quasiment un changement de décor toutes les vingt secondes. On passe d’une parodie de l’émission Patron Incognito, à une fausse pub de La Laitière » confie Grégoire Ludig dans un entretien avec Karelle Bourgueil.

Entouré d'invités tels qu’Alain Chabat, Florence Foresti, Kad Mérad, Benoît Poelvoorde, Anaïs Démoustier, Jérôme Commandeur, Thomas Ngijol, Elie Semoun et Fred Testot, le Palmashow propose une soirée inédite de parodies, clips et fausses pubs. David Marsais ajoute : « Nous avons réuni beaucoup de gens d’horizons différents. On n’avait pas envie de faire une soirée avec des personnes déjà vues plusieurs fois ailleurs. Nous avons essayé d’être un peu novateurs et originaux et nous sommes très contents du résultat. C’est une grande chance d’avoir pu tourner avec eux ».

150 décors différents pour 90 minutes de sketchs entrecoupés d'une fiction où l'on retrouvera Grégoire Ludig et David Marsais montant leur propre chaine de télévision.

Retrouvez un florilège des meilleurs sketchs, parodies, fausses pubs du PALMASHOW le vendredi 15 février à 21h sur TF1.

Retrouvez l'interview intégrale de Grégoire Ludig et David Marsais sur TF1 Pro.

En attendant, (re)vivez l'un des sketchs de la soirée Cannes Off :