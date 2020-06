Ce soir, c'est Palmashow

Entouré d'invités tels que Alain Chabat, Florence Foresti, Kad Mérad, Benoît Poelvoorde, Anaïs Démoustier, Jérôme Commandeur, Thomas Ngijol, Elie Semoun et Fred Testot, le Palmashow propose une soirée de parodies, clips et fausses pubs. 90 minutes de sketchs entrecoupés d'une fiction où l'on retrouvera Grégoire Ludig et David Marsais montant leur propre chaîne de télévision.