Ce soir c’est Palmashow - Partie 2

Pour cette soirée exceptionnelle, David Marsais et Grégoire Ludig ont écrit et réalisé un prime inédit avec des sketches, des parodies, des clips et des fausses pubs. Pour l'évènement, le duo du Palmashow s'est entouré d'invités prestigieux tels que Valérie Lemercier, Blanche Gardin, Benoît Poelvoorde, Éric Judor, Alain Chabat, Florence Foresti, mais aussi Florence Loiret Caille, Laura Felpin, Jean-Pascal Zadi, Benjamin Tranié… et bien d’autres !