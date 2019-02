Chez Body Bogoss, préparez votre summer Body

Nouveau sketch de « Ce soir, c’est Palmashow » : quand on va à la salle de gym ! Un nouveau client arrive chez Body Bogoss, il veut se sculpter un super summer body « ma gueule ». Grâce à ses deux coachs, il va s’abonner et surtout, se créer un cri pour être connu et reconnu dans la salle. Entre séances muscu, zumba et vitamines à gogo, les coachs de Body Bogoss vous accueillent dans la salle de gym. Le Palmashow débarque sur TF1 ! Entouré d'invités tels qu’Alain Chabat, Florence Foresti, Kad Mérad, Benoît Poelvoorde, Anaïs Démoustier, Jérôme Commandeur, Thomas Ngijol, Elie Semoun et Fred Testot, le Palmashow propose une soirée inédite de parodies, clips et fausses pubs. 90 minutes de sketchs entrecoupés d'une fiction où l'on retrouvera Grégoire Ludig et David Marsais montant leur propre chaîne de télévision.