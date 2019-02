Quand les flics sont à la porte, ils entrent "in situ"

Nouveau sketch de « Ce soir, c’est Palmashow » : quand ils sont à la porte. Vous faites trop de bruit ? Vous êtes témoin de violences conjugales ? Vous faites une petite soirée entre amis ? Faites attention, la police pourrait venir frapper à votre porte. Et elle pourrait même s’inviter à votre soirée… et s’installer chez vous ! Le Palmashow débarque sur TF1 ! Entouré d'invités tels qu’Alain Chabat, Florence Foresti, Kad Mérad, Benoît Poelvoorde, Anaïs Démoustier, Jérôme Commandeur, Thomas Ngijol, Elie Semoun et Fred Testot, le Palmashow propose une soirée inédite de parodies, clips et fausses pubs. 90 minutes de sketchs entrecoupés d'une fiction où l'on retrouvera Grégoire Ludig et David Marsais montant leur propre chaîne de télévision.