Jérôme Commandeur présente (mal) la météo

Le duo Grégoire Ludig et David Marsais, alias le Palmashow, propose à Jérôme Commandeur de présenter leur nouveau jeu « Placard ou merguez » sur leur future chaine ! Mais Jérôme décline leur proposition car il rêve de présenter la météo ! Le comédien et humoriste marche sur les pas d’Évelyne Dhéliat ou encore de Catherine Laborde. Le Palmashow débarque sur TF1 ! Entouré d'invités tels qu’Alain Chabat, Florence Foresti, Kad Mérad, Benoît Poelvoorde, Anaïs Démoustier, Jérôme Commandeur, Thomas Ngijol, Elie Semoun et Fred Testot, le Palmashow propose une soirée inédite de parodies, clips et fausses pubs. 90 minutes de sketchs entrecoupés d'une fiction où l'on retrouvera Grégoire Ludig et David Marsais montant leur propre chaîne de télévision.