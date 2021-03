La folle soirée du palmashow

Le duo comique propose une soirée spéciale où il enchaînera sketchs, parodies, clips et fausses pubs. De The Voice au "magasin bio " en passant par "quand on est vendeurs de fringues", Grégoire Ludig et David Marsais multiplient les détournements. Le duo sera bien entouré pour l'occasion : des invités tels que Monsieur Poulpe, Kyan Khojandi, Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamère, Elie Semoun ou encore Thomas VDB.