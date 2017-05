Le Palmashow - Après-demain  

Place à l'écologie et au développement durable cette semaine pour ce numéro de Cannes Off. Christopher Boyer accueille Matthieu Fabian et Mélanie Roland pour leur documentaire sans gluten "Après Demain", un vrai message d'espoir pour les générations futures. Pendant le Festival, David Marsais et Grégoire Ludig du Palmashow dynamitent la Croisette dans Cannes Off. Tous les jours pendant le Festival, du lundi 15 au vendredi 26 mai, le Palmashow traitera des "meilleurs films pas sélectionnés" lors du plus glamour des festivals.