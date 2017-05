Le Palmashow - Pas de chatte  

Aujourd'hui pour ce premier numéro de Cannes Off l'invité de Christophe Boyer c'est le réalisateur Philippe de Nienté qui vient présenter "Pas de chatte" sa toute nouvelle comédie, à fond dans la déconne. Pendant le Festival, David Marsais et Grégoire Ludig du Palmashow dynamitent la Croisette dans Cannes Off. Tous les jours pendant le Festival, du lundi 15 au vendredi 26 mai, le Palmashow traitera des "meilleurs films pas sélectionnés" lors du plus glamour des festivals.