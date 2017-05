Le Palmashow - Le non acteur  

C'est un invité un peu exceptionnel qu’accueille aujourd'hui Cannes Off. Christophe Boyer rencontre Franck Planchard, un acteur non professionnel, un ancien flic à l'affiche de "Le Passeur", le nouveau drame social du frère Bardenne. Pendant le Festival, David Marsais et Grégoire Ludig du Palmashow dynamitent la Croisette dans Cannes Off. Tous les jours pendant le Festival, du lundi 15 au vendredi 26 mai, le Palmashow traitera des "meilleurs films pas sélectionnés" lors du plus glamour des festivals.