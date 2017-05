Le Palmashow - Tramontane  

Aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Cannes Off l'invité de Christophe Boyer c'est l'acteur Serge Bertoli, le Matthew Mcconaughey français pour "Tramontane" son tout nouveau film un thriller psychologique un peu éventé... Pendant le Festival, David Marsais et Grégoire Ludig du Palmashow dynamitent la Croisette dans Cannes Off. Tous les jours pendant le Festival, du lundi 15 au vendredi 26 mai, le Palmashow traitera des "meilleurs films pas sélectionnés" lors du plus glamour des festivals.