Patron Anonyme : quand Benoit Poelvoorde joue les missions "infiltration"

Le Palmashow lance sa nouvelle de chaine de télévision ce soir sur TF1 ! La crise économique a creusé un fossé entre patrons et employés. Dans Patron anonyme, un patron a donc décidé de redescendre en bas de l’échelle et de travailler dans son entreprise incognito. Benoit Poelvoorde incarne François Lambert, PDG d’une des plus grandes entreprise de moquette en France ! Alors que va-t-il découvrir en allant voir ses employés sur le terrain ? Il passera la journée avec Pascal et Lionel, les commerciaux de la société. Le Palmashow débarque sur TF1 ! Entouré d'invités tels qu’Alain Chabat, Florence Foresti, Kad Mérad, Benoît Poelvoorde, Anaïs Démoustier, Jérôme Commandeur, Thomas Ngijol, Elie Semoun et Fred Testot, le Palmashow propose une soirée inédite de parodies, clips et fausses pubs. 90 minutes de sketchs entrecoupés d'une fiction où l'on retrouvera Grégoire Ludig et David Marsais montant leur propre chaîne de télévision.