The Voice Kidou – Kad Merad est Nikos Ilagas !

Kad Merad, alias Nikos Ilagas, vous présente The Voice Kidou, une émission bonne humeur et bon enfant ! Ce soir, c’est Tiffany, 11 ans, qui va tenter sa chance sur la scène de The Voice Kidou. Entourée de ses parents, Christine et Franck, la petite Tiffany rêve de devenir une chanteuse ! Ses parents mettent beaucoup d’espoir en elle ! Les coachs vont-ils se retourner ? Le Palmashow débarque sur TF1 ! Entouré d'invités tels qu’Alain Chabat, Florence Foresti, Kad Mérad, Benoît Poelvoorde, Anaïs Démoustier, Jérôme Commandeur, Thomas Ngijol, Elie Semoun et Fred Testot, le Palmashow propose une soirée inédite de parodies, clips et fausses pubs. 90 minutes de sketchs entrecoupés d'une fiction où l'on retrouvera Grégoire Ludig et David Marsais montant leur propre chaîne de télévision.