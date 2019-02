Zadistes et Voltaire - Babylone (Parodie de Tryo avec Flober et Adrien Menielle)

A la croisée de la Jamaique et du Calvados, ce groupe de ragga débarque avec un clip coup de poing qui donne envie de sourire et faire de la paramaculture, je parle bien sûr du groupe "Zadistes et Voltaire". Découvez la parodie du groupe Tryo par le Palmashow Entouré d'invités tels que Alain Chabat, Florence Foresti, Kad Mérad, Benoît Poelvoorde, Anaïs Démoustier, Jérôme Commandeur, Thomas Ngijol, Elie Semoun et Fred Testot, le Palmashow propose une soirée inédite de parodies, clips et fausses pubs. 90 minutes de sketchs entrecoupés d'une fiction où l'on retrouvera Grégoire Ludig et David Marsais montant leur propre chaine de télévision.