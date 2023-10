Paranormal : les 13 phénomènes les plus incroyables

Reportages • Magazines

Des médiums qui communiquent avec les morts, des marabouts capables de porter l’œil à des sportifs professionnels ou encore des patients revenus de l’au-delà… Plongez aux frontières du réel et découvrez les 13 phénomènes paranormaux les plus extraordinaires. Des récits parfois à peine croyables ébranleront les convictions des esprits les plus cartésiens. Car comment expliquer… l’inexplicable ? Pour certains, ces phénomènes paranormaux sont la preuve qu’il existe un univers parallèle, et qu’il est possible de communiquer avec l’au-delà. Pour d’autres, au contraire, il ne s’agit que de croyances, et la science finira par le prouver. Et si c’était vrai ?