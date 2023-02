Parc Astérix : dans les coulisses du plus gaulois des parcs d'attraction

Mais que cache le parc Astérix niché au milieu de la forêt ? Il y a 28 ans, qui pouvait penser que l'univers d'Astérix, célèbre petit gaulois créé par Uderzo et Goscinny, qui résiste à l'envahisseur, attirerait chaque année plus de 1,7 million de visiteurs ? Quelle est la potion magique qui permet à ce parc à thèmes inspiré de l'univers de la BD d'être aujourd'hui le 2ème parc d'attractions le plus visité de France, avec dix fois moins de salariés que son illustre devancier ? C'est ce que nous découvrirons, en pénétrant les coulisses de Parc Astérix...