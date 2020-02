Pascal Obispo, la 100ème en direct du 4 février 2020

Un concert exceptionnel de Pascal Obispo depuis la salle mythique de l’Olympia à Paris pour un show démesuré. Coach très investi dans « The Voice 2020 », Pascal Obispo est une personnalité incontournable de la chanson française qui transforme en or tout ce qu'il touche. Musicien, compositeur et chanteur au talent exceptionnel, l’artiste aux 5 millions d’albums vendus révélait en octobre 2018 son dixième album studio Obispo avec des sonorités toujours autant fédératrices, à la fois pop et rock, son ADN musical. Un disque riche en collaborations avec les participations de Benjamin Biolay, Calogero, Christophe, Isabelle Adjani, Youssou’n’Dour, Philippe Pascal... et d’autres invités. En partie réalisé par Benjamin Biolay et Pierre Jaconelli, ce nouvel album éponyme est aussi l’occasion pour Pascal Obispo de signer la majorité de ses textes. Depuis un an, Pascal Obispo a sillonné les routes de France et de Belgique avec ses musiciens pour offrir une nouvelle tournée à guichets fermés à son public riche de ses plus grands succès et de ses nouvelles chansons. C’est sur TMC qu’il a choisi de partager sa dernière date !

En savoir plus sur Pascal Obispo