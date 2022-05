De Dirty dancing à Ghost : le destin brisé de Patrick Swayze

Qui était vraiment l’acteur de Dirty Dancing ? Pourquoi ce film est-il un tournant dans la carrière de Patrick Swayze ? Ce documentaire lève le voile sur la personnalité de Patrick Swayze et sur les nombreux secrets du tournage de ce film culte.Patrick Swayze est mort il y a tout juste 10 ans, mais il reste l’un des acteurs les plus populaires. La raison ? Un incroyable charisme et des rôles inoubliables, bien sûr, de « Ghost » à « Dirty Dancing » en passant par « Point Break »... Son succès, il le doit à sa persévérance et à son travail acharné. Vous découvrirez que l’attachement du public tient aussi à la personnalité même de l’acteur. Un homme sensible, à fleur de peau et que la vie n’a pas épargné. Mais qui était-il vraiment ? Quels secrets cachait-il ? Ce documentaire revient sur les moments clés de la vie de Patrick Swayze. Ses proches, et notamment sa dernière épouse, lèvent le voile sur les secrets de sa personnalité. Principaux intervenants :- Lisa Niemi, épouse de Patrick Swayze- Cynthia Rhodes interprète de Penny, professeure de danse dans Dirty Dancing- Eleanor Bergstein scénariste de Dirty Dancing- Jane Brucker interprète de Lisa Houseman, la sœur aînée de Bébé- Kenny Ortega chorégraphe du film de Dirty Dancing- Eric Carmen auteur et chanteur d’une partie de la bande originale de Dirty Dancing- Heidi Stone et son équipe, organisateurs de week-ends à thème sur les lieux de tournage du film Dirty Dancing, à Mountain Lake en Virginie- Asa Bergenheim rectrice de l’université libre de Karlstad en Suède