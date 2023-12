Petits meurtres en famille - S01 E01

1939. Simon Le Tescou est un homme cruel et tyrannique. Pour ses 70 ans, ce riche homme d'affaires breton a décidé de réunir toute sa famille. Edouard, son fils aîné, qui vit au château avec sa femme Edith et n'ose pas tenir tête à son père, Antonin, le cadet, un député au bord de la ruine dont la nouvelle fiancée, Madeleine, s'invite à l'improviste, Victor, le petit dernier, un champion olympique qui a accepté l'invitation de Simon dans le seul but de régler ses comptes avec son père qu'il n'a pas revu depuis des années, Inès, sa petite-fille venue d'Espagne dont tout le monde ignorait l'existence et un ami de la famille, Eloi, un jeune médecin africain dont Simon finance les études de médecine. Mais au soir de son anniversaire, alors qu'il a refusé de festoyer avec ses invités, Simon Le Tescou est retrouvé sauvagement assassiné dans sa chambre fermée à double tour...