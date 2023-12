Petits meurtres en famille - S01 E02

Le commissaire Larosière, brillant criminologue et un jeune inspecteur débutant, Emile Lampion, sont chargés de l'enquête. Sous le feu des questions de Larosière, les alibis des uns et des autres tombent un à un et les policiers arrivent à la conclusion que tous auraient pu tuer Simon Le Tescou. Alors qu'Edith et Victor retombent dans les bras l'un de l'autre comme au temps de leur jeunesse, Louise apprend à Antonin, son amant, qu'elle porte son enfant. Il est fou de joie mais Madeleine, qui a surpris leur conversation, ne l'entend pas de cette oreille.