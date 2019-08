Premier homme sur la lune : de la conquête au complot

Raconté par Ariel Wizman « Un petit pas pour l’homme, mais un grand pas pour l’Humanité », la phrase résonne encore aujourd’hui. C’est celle prononcée par l’astronaute Américain, Neil Armstrong, en posant le premier pas de l’Homme sur la Lune. C’était le 21 juillet 1969. Un événement qui a ému des centaines de millions de gens et marqué des générations. 50 ans après l’exploit, TMC vous raconte dans un document inédit les coulisses de l’une des plus grandes prouesses de l’histoire de l’Humanité : Qui est à l’origine de ce pari totalement fou pour l’époque ? Quels obstacles techniques et humains a-t-il fallu affronter ? Qui sont ces astronautes devenus légendaires mais aussi ces hommes de l’ombre sans qui rien n’aurait été possible ? Et jusqu’où sont-ils allés pour remplir leur mission qui, jusqu’à la dernière minute, a frôlé la catastrophe ?Grâce à une autorisation exceptionnelle de la NASA, vivez la conquête de la Lune de l’intérieur avec les grands témoins de l’époque, de Houston au Texas, à Cap Canaveral en Floride, en passant par l’Alabama. La prouesse est telle, qu’elle suscite, encore aujourd’hui, bien des questions. Et certains en viennent même à contester la réalité de l’exploit. Bon nombre de sites web relaient la théorie selon laquelle les Américains n’auraient jamais marché sur la Lune. Qui sont ceux qui remettent en cause l’histoire officielle ? Leurs arguments sont-ils crédibles ? Poser le pied sur une autre planète est un exploit qui continue de fasciner et d’inspirer les nouveaux conquérants de l’espace. Il s’agit des hommes les plus riches de la planète : Elon Musk, l’inventeur de Paypal, Jeff Bezos, le créateur d’Amazon, mais aussi Richard Branson, le fondateur de Virgin, se livrent une bataille à coup de milliards de dollars pour entrer dans l’histoire de la conquête spatiale.Envoyer des touristes en orbite, coloniser la Lune et même envoyer les premiers êtres humains sur Mars ! Pour ces milliardaires rien n’est impossible et certains sont aujourd’hui en passe d’atteindre leur objectif. Découvrez les coulisses de l’une des plus grandes prouesses de l’histoire de l’Humanité ! Parmi les intervenants : John Tribe, Al Koller, Lamar Russell, anciens ingénieurs à la NASA, Yves Gourinat, professeur de mécanique des structures aérospatiales,Olivier Sanguy, Médiateur scientifique à la Cité de l’Espace, Charlie Duke, Astronaute du programme Apollo, Pierre Benichou, journaliste français, Olivier Royant, Directeur de la rédaction de Paris Match… et bien d’autres.