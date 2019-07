Premier homme sur la lune : de la conquête au complot - les premières minutes

Le 21 juillet 1969, l’homme a marché sur la lune pour la toute première fois. Cette prouesse technologique historique a fasciné des milliards de personnes à travers le monde et à travers le temps. 50 ans plus tard, pourtant, cette prouesse est aujourd’hui contestée par un grand nombre de gens, convaincus que les Américains ont tout inventé. Dans « Premier homme sur la lune : de la conquête au complot », nous allons revenir heure par heure sur cet événement historique, ses conséquences et ses contradicteurs. Découvrez dès à présent les premières minutes de ce documentaire exclusif diffusé sur TMC le 19 juillet à 21h.