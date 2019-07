Premiers pas sur la lune : les Français sont-ils complotistes ?

Le 21 juillet 1969, l’homme a marché sur la lune pour la première fois de son histoire. Malgré les clichés, les études, les vidéos et les analyses scientifiques, une grande partie du monde est convaincue qu’il s’agit d’une mise en scène, montée de toutes pièces par les Américains pour l’emporter sur les Soviétiques. 50 ans plus tard, cette théorie du complot, peut-être la plus célèbre au monde, continue de faire des adeptes. Qu’en pensent les Français ? Nous avons été les interroger dans la rue.