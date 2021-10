Profession Comédien avec Bertrand Uzeel - Agustin Galiana

Bertrand Uzeel a un background d’entrepreneur. Il crée en 2015 avec son meilleur ami, la société « Welcome to the Jungle », qui devient en quelques années le premier média sur l’emploi en France.Aujourd’hui, Bertrand vient tout juste de finir de co-écrire avec Saphia Azzeddine et Sébastien Thoen, son premier Seul en scène : « Adopte-moi si tu peux ».Produit par Robin Production et Achille & Balt Productions, mis en scène par Caroline Duffau, il prépare donc son premier spectacle, où il raconte de manière cynique et acide, sa propre histoire d’enfant adopté, autour de ces sujets à tiroirs que sont l’abandon, l’intégration, le racisme positif, ainsi que ses multiples névroses.Et pour commencer à se faire connaître et à communiquer sur son spectacle, Bertrand a créé une série sur les réseaux sociaux : « Profession Comédien », où il tente de recueillir un maximum de conseils auprès des gens du métier, mais rien ne va se passer comme prévu.Dans ce programme, Bertrand Uzeel sera notamment accompagné de nombreux guests, comme Jean-Paul Rouve, Alice Belaidi, Camille Lellouche, Palma Show, Fred Testot, et bien d'autres !