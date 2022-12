Profession comédien - le prime

Comédien sur le tard, Bertrand a déjà rencontré plus de 70 artistes (Artus, Alice Belaidi, Fauve Hautot, Chantal Ladesou, Camille Lellouche, Mathieu Madenian, Pablo Mira, Le Palma Show ou encore Jean-Paul Rouve) susceptibles de le conseiller, mais malheureusement, sa carrière est toujours au point mort. Son ami et mentor Fred Testot pense qu'il est temps à présent d’employer les grands moyens ! Il va le faire rentrer dans le saint des saints des « Stars », au Pavillon de la Reine, "Le Château Marmont Français". Sur place, Bertrand pourra facilement rencontrer le gratin du métier qui pourra booster sa carrière. Mais ces professionnels seront-ils toujours de bon conseil ?De Alain Chabat, à Panayotis Pascot, Jérémy Frerot, Rachida Brakni, Marianne James, Dominique Farrugia, Tom Leeb, Artus, Anne Marivin, Natoo, Jérémy Ferrari… Ce sont plus de 45 artistes qui vont donner à Bertrand Uzeel autant de points de vue différents et de conseils plus fantasques les uns que les autres !