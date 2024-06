Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?

Comédie • Romance | 2019

Rien ne va plus chez les Verneuil ! Leurs quatre gendres ont, en effet, décidé de quitter la France avec femmes et enfants pour aller voir si l'herbe est plus verte à l'étranger. Pour Marie et Claude, c'est un drame ! Ils ne s'imaginent pas une seconde vivre sans eux et ils comptent bien les retenir... à leur façon ! Par ailleurs, les Koffi arrivent en France pour célébrer le mariage de leurs filles et eux aussi ne sont pas au bout de leurs surprises !