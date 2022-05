Qu'est-ce qu'ils ont fait au bon Dieu ? Le doc évènement, Partie 1

"Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?", c’est LA comédie culte de 2014 ! En quelques mois, ce couple de bourgeois incarné par les deux ambassadeurs de l’humour français, Chantal Lauby et Christian Clavier, a séduit 12,5 millions de spectateurs.L’histoire du mariage mixte de leurs 4 filles a résonné dans l’esprit des Français. Plus qu’un film, c’est devenu un appel à la tolérance et un vrai phénomène de société.Le 30 janvier 2019, c’est l’événement ! Les Verneuil reviennent dans une suite très attendue "Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?", et une fois de plus, l’équilibre de la famille est menacé.Plongez dans les coulisses du tournage de ces deux films grâce à des images inédites de making-of ainsi que des scènes coupées au montage. Vous connaîtrez tous les secrets jamais dévoilés de cette famille d’humour et nous vous ferons aussi découvrir les images de l’avant-première à Paris.Pour vous raconter cette aventure exceptionnelle, nous avons rencontré en exclusivité tous les acteurs de ce film culte, de Christian Clavier à Chantal Lauby, de Ary Abittan à Frédérique Bel, de Medi Sadoun à Frédéric Chau sans oublier Philippe de Chauveron le réalisateur, Romain Rojtman le producteur et Guy Laurent le scénariste.Ensemble, ils vous feront découvrir comment est né ce film qui a fait exploser le box-office ! Avec plus de 20 millions d’entrées à travers le monde, cette comédie a dépassé Star Wars, Le Dîner de Cons ou Le Grand Bleu, devenant le vingtième plus gros succès de tous les temps sur le territoire français, et personne ne l’a vu venir. Alors, Qu’est-ce qu’ils ont encore fait au Bon Dieu ?