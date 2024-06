Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?

Quatre mariages… Deux têtes d’enterrement ! Claude et Marie Verneuil, issus d’une famille bourgeoise catholique, ont accepté avec le sourire – crispé – l’union de leurs trois filles aînées avec respectivement, un musulman, un juif et un chinois. Ils fondent aujourd'hui tous leurs espoirs sur leur fille cadette, Laure, éperdument éprise de Charles, une jeune homme catholique... d’origine ivoirienne. Ce quatrième mariage aura-t-il lieu ou les Verneuil sombreront-ils dans la dépression avant ?

En savoir plus sur Noom Diawara