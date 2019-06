NEWS - Vendredi 23/06/17 - 12:00

Le sexe en vacances, c'est un sujet sérieux ! Quotidien sort donc les gros moyens, et vous livre LE sondage de l'été, pour tout vous révéler des pratiques sexuelles des Français à la saison des (chaudes) amours. Pour le réaliser, on a fait appel à l'Ifop (Institut Français d'Opinion Publique), qui a sondé pas moins de 2011 personnes pour arriver à ces conclusions. Pilosité, fréquence des rapports, libido et fantasmes ont été passés au crible alors que la moiteur estivale s'installe sur l'hexagone. François Kraus, le « monsieur sexe » de l’Ifop, nous dévoile son analyse.