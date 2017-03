Contrats des filles de Bruno Le Roux à l’Assemblée : une enquête est ouverte

Par Valentine Oberti | Ecrit pour TMC |

Les faits concernent les contrats de travail des deux filles de Bruno Le Roux à l’Assemblée nationale. Hier, Quotidien révélait qu’elles avaient chacune bénéficié de 10 et 14 CDD entre 2009 et 2016 auprès de leur père lorsqu’il était député socialiste de Seine-Saint-Denis. L’enquête préliminaire du Parquet National Financier a été confié à l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Olcliff).









