Harry Styles à Paris : ça se passe chez Quotidien !

C’était LE groupe à choucroutes phénomène, formé en 2010 et éclaté depuis : les One Direction provoquaient l’hystérie partout sur leur passage. Aujourd’hui, les membres du groupe volent chacun de leurs propres ailes, et c’est notamment le cas pour Harry Styles, leader charismatique du groupe.



Encensé par les médias, reconnu par certains des plus grands producteurs (Jay-Z aurait bien aimé produire son album), Harry Styles fascine et intrigue. A tel point qu’une seule de ses apparitions en couverture d’un magazine ou sur les réseaux sociaux suffit aujourd’hui à générer un buzz énorme.

Après une soirée sur les plateaux des mythiques Saturday Night Live et Graham Norton Show, Harry Styles a choisi Quotidien comme troisième télé ! Un privilège, étant donné que l’ancien membre des « 1D » n’a accepté que trois invitations dans le monde entier.

Au cours de la soirée, Harry Styles interprétera en exclusivité le titre « Sign of the Times », issu de son nouvel album et d’ores et déjà numéro 1 des ventes dans près de 82 pays, et cumulant plus de 37 millions de vues sur YouTube.



Nous reviendrons ensuite sur son parcours exceptionnel en images, de la scène d’X Factor au statut de mégastar des « One D »… Avant d’évoquer ses projets à venir, notamment aux côtés du réalisateur Christopher Nolan, dans « Dunkerque ».

