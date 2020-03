La propagation du Coronavirus en France peut-elle perturber les élections municipales des 15 et 22 mars prochain ?

Les élections municipales des 15 et 22 mars prochain peuvent-elles être reportées pour cause de Coronavirus ? Pour l'heure, le gouvernement assure qu'il n'est pas question, "pour l'instant", de repousser les élections, mais dans plusieurs villes de France, on s'inquiète d'un taux d'abstention record. Les équipes de Quotidien sont allées à la rencontre de ces maires inquiets.

