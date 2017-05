Tom Cruise dans Quotidien : "La Momie" est de retour, lui aussi !

Par Quotidien | Ecrit pour TMC |

On l’avait entraperçu lors du tournage de Mission Impossible 6 à Paris, il sera bientôt avec nous, en chair et en os ! Ce mardi, Tom Cruise sera sur le plateau de Quotidien pour nous présenter « La Momie », dernier film épique de l’acteur. Rendez-vous à 19h20 sur la 10 pour une interview exclusive sur les films à venir et la carrière de cet acteur hors pair.

Elle est de retour, et lui aussi ! Mardi soir, sur TMC, Tom Cruise nous fera l’honneur de sa présence pour nous présenter « La Momie », reboot de la célèbre franchise qui fout la frousse, et dans lequel il joue un membre d'élite de l'armée américaine aux côtés de Sofia Boutella, Annabelle Wallis et Russell Crowe. Au programme, de l’aventure, du fantastique et de la chair de poule comme seuls les Américains savent en créer !



Tom Cruise est un invité qui se fait rare : il n’avait pas été aperçu à la télé française depuis 12 années. Ce sera donc aussi l’occasion rêvée de revenir sur la carrière exceptionnelle de l’acteur, et de nous repasser quelques-uns des moments les plus marquants de celle-ci, de Top Gun à Mission Impossible, en passant par Eyes Wide Shut et ses débuts dans le mythique et mystique « Legend ».

D’ici là, on croise les doigts pour que rien ne lui arrive au cours de l’une de ces cascades dont lui seul a le secret (mais si, souvenez-vous, ça se passait il y a quelques semaines sous nos fenêtres) :