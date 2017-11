Il y a deux ans, les terroristes se sont attaqués à ce que nous sommes, à notre mode de vie. Ils ont visé une salle de spectacle, un stade de foot, des restaurants. Alors hier soir, on avait envie de retourner en terrasse. Avec Pierre Caillé et Boris Balducci, Azzeddine est allé s’installer au Carillon, à la Bonne Bière, au Petit Cambodge. Et ils ont tourné ça … Extrait de l’émission Quotidien du lundi 13 novembre 2017 – Partie 1