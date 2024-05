19h30 Médias - 1er mai : des manifestations de nouveau émaillées de tensions

Qui dit 1er mai dit manifestations dans toute la France. Ce mercredi, ils étaient 200.000 à manifester selon la CGT, 121.000 selon le ministère de l’Intérieur. Des marches à nouveau émaillées de tensions, notamment à Paris et Lyon où une cinquantaine de personnes ont été interpellées. Le conflit israélo-palestinien s’est également invité dans les revendications avec de nombreux drapeaux dans les cortèges. A Saint-Etienne, Raphaël Glucksmann a dû être exfiltré de la manifestation alors que le candidat aux européennes apportait son soutien aux employés de Casino. Quand au RN, l’heure était au grand rassemblement à Perpignan pour une démonstration de force autour du candidat Jordan Bardella, soutenu par Marine Le Pen et Louis Alliot. Situation inverse pour Marion Maréchal, bien esseulée en Lorraine.

En savoir plus sur Julien Bellver