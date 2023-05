19h30 Médias : 2 milliards de baisses d’impôts pour faire oublier la réforme des retraites

Interviewé par Gilles Bouleau au JT de 20h de TF1 lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé 2 milliards d’euros de baisses d’impôts dans les mois à venir. De quoi tirer le rideau médiatique sur les deux ans de report de l’âge de départ à la retraite et sur la contestation qui en a découlé ces derniers mois. Un cadeau providentiel qui ne convainc pas les oppositions. Et de un ! Elisabeth Borne fête son 1er anniversaire à Matignon avec un beau cadeau : l’assurance qu’Emmanuel Macron ne la mettra pas à la porte dans les prochains jours. C’est le chef de l’Etat lui-même qui l’a dit lors de son interview à TF1 lundi soir. Pourtant, selon les éditorialistes politiques, cette déclaration de soutien et de confiance cacherait de nombreuses fritures entre la Première ministre et le président. Ce mardi, la Première ministre recevait tour à tour les responsables syndicaux à Matignon. Après Frédéric Souillot de Force Ouvrière, place à Laurent Berger de la CFDT. Ces rencontres signent le grand retour des syndicats à la table d’Elisabeth Borne, une première depuis la promulgation de la réforme des retraites. Réforme qui n’est toujours pas digérée par l’intersyndicale qui a prévu de la remettre sur la table de la Première ministre cette semaine. En acceptant l’invitation d’Emmanuel Macron à l’opération « Choose France », Elon Musk a rendu un fier service au chef de l’Etat. Avoir à domicile le patron de Telsa, Space X et Twitter, filmé et photographié sur toutes les coutures à chacun de ses déplacements, c’est l’assurance d’être repris dans tous les médias internationaux.