19h30 Médias - 3ème dose, test PCR, port du masque : ce qu’il faut retenir des annonces d’Olivier Véran

Ce jeudi midi, retour à la case départ : Olivier Véran était de nouveau sur le pont pour présenter une série de mesures pour contrer l’épidémie de Covid. Alors qu’on pensait en avoir fini avec le virus, la cinquième vague est venue nous rappeler à l’ordre. Parmi les mesures annoncées par le ministre de la Santé, l’ouverture de la troisième dose à tous les Français dès cinq mois après leur deuxième injection. Dès samedi 27 novembre, 15 millions de Français seront donc éligibles à une troisième injection, ce qui risque de provoquer un embouteillage dans les centres de vaccination. Ce jeudi soir, France 2 diffuse sa grande enquête sur l’affaire Nicolas Hulot. Pendant quatre ans, les journalistes d’Envoyé Spécial ont enquêté et recueilli le témoignage de quatre nouvelles plaignantes. Elles accusent l’ancien ministre de l’Écologie d’agressions sexuelles. Alors que personne à l’exception de la direction de France 2 n’a encore vu le reportage, Nicolas Hulot était déjà sur le front pour se défendre dès mardi matin sur BFMTV. Une initiative dénoncée par les associations féministes qui reprochent également à la chaîne d’info en continue d’avoir donné la parole trop tôt à l’ancien ministre. 27 personnes sont mortes ce mercredi en tentant de traverser la Manche. C’est le naufrage le plus meurtrier depuis la multiplication de ces traversées en 2018. Pendant quelques heures, le Covid et la campagne présidentielle ont cédé leur place au drame dans les médias. Le clash Renaud Muselier vs Éric Ciotti n’est pas terminé. Le candidat au Congrès LR s’en est donné à cœur joie contre Renaud Muselier, lequel vient d’annoncer qu’il quittait le parti Les Républicains. Du côté d’Éric Zemmour, les ennuis se multiplient. Après un accueil glacial à Genève, le polémiste continue de dévisser dans les sondages. Résultat : Philippe de Villiers a décidé de ne pas se rendre à son grand meeting le 5 décembre à Paris, alors qu’il devait en être l’un des invités vedette. Ce qui ne devrait pas empêcher Éric Zemmour de dérouler son agenda comme prévu, avec une annonce de candidature dans les prochains jours.