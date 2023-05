19h30 Médias : 8 mai sous tension pour Emmanuel Macron

Pour commémorer le 8 mai, Emmanuel Macron avait prévu non pas une, mais deux cérémonies. La première à Paris, sur la tombe du soldat inconnu aux pieds de l’Arc de Triomphe, la seconde à Lyon pour rendre hommage à Jean Moulin. A chacun de ses déplacements, une question centrale : les manifestants seraient-ils au rendez-vous ce 8 mai comme à chaque déplacement de l’exécutif depuis plusieurs semaines ? Pour palier à tout parasitage, un dispositif exceptionnel a donc été déployé autour du président de la République. Résultat : des manifestants, certes, mais aussi des spectateurs lambdas tenus à bonne distance du chef de l’Etat. Si l’Europe célèbre la capitulation de l’Allemagne nazie le 8 mai, la Russie elle la célèbre le 9 mai. Dans le pays, un important défilé militaire se tiendra donc à Moscou. L’Ukraine, elle, a décidé de rompre avec la tradition orthodoxe et de célébrer cette journée de commémoration le 8 mai, comme le reste de l’Europe. Pendant que la Russie se prépare à célébrer en grande pompe les commémorations de la capitulation de l’Allemagne nazie, l’Ukraine prépare sa contre-offensive. Pour l’heure, personne ne sait ce que le pays prépare, mais Vladimir Poutine continue ses frappes sur l’ensemble du territoire ukrainien, notamment à Kiev, Odessa, ou encore dans la région de Zaporijia qui abrite la plus grande centrale nucléaire d’Europe. Dans la région de Bakhmout, en Ukraine, les combats se sont encore intensifiés ces derniers jours, avec notamment le largage de bombes au phosphore. Sur place pourtant, la Russie semble avoir quelques problèmes logistiques : le chef de la milice Wagner a menacé de quitter la région stratégique de Bakhmout s’il ne recevait pas plus de munitions. C’est officiel, Charles III est devenu roi ce week-end au terme d’une longue cérémonie donnée en l’abbaye de Westminster. L’intégralité de la messe, mais aussi la procession du futur roi et de la future reine consort jusqu’à l’église, jusqu’au retour de la famille royale (presque) au complet à Buckingham Palace a été minutieusement filmé et retransmis sur les télés du monde entier. Plus de 7 millions de Français étaient devant leur télé pour suivre les célébrations ce samedi. Tout le monde, ou presque, s’est réjouit de la cérémonie. Roselyne Bachelot ou Jean-Luc Mélenchon, quant à eux, avaient un tout autre avis sur la question. A quoi joue Olivier Véran ? Le porte-parole du gouvernement a publié sur une curieuse vidéo sur les réseaux sociaux ce week-end. Une vidéo qui aurait pu avoir pour titre « Tintin au Danemark, édition Coucou j’existe pour 2027 ». Philippe Sollers est mort ce week-end à l’âge de 86 ans. Il était l’un des plus grands écrivains français, auteur de son premier roman à 23 ans et d’une longue liste depuis. Parmi ses titres les plus célèbres, « Femmes », « Une curieuse solitude » ou encore « Une vie divine ».