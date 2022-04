19h30 Médias : à 4 jours du premier tour, Emmanuel Macron se découvre "candidat du pouvoir d’achat"

À trois jours du premier tour de l’élection présidentielle, les candidats l’ont finalement compris : le pouvoir d’achat est LA préoccupation majeure des Français. Il était temps, trop tard peut-être pour certains d’entre eux. Emmanuel Macron aura attendu J-4 pour avoir une révélation et se présenter comme « le candidat du pouvoir d’achat », alors que Marine Le Pen en a fait l’axe principal de sa campagne. Moins d’une semaine après la découverte du massacre de Boutcha, l’Ukraine et l’Occident en ont-ils trouvé le coupable ? Depuis plusieurs heures, le nom d’Azatbek Omurbeko circule. Commandant de la 64ème brigade des fusiliers motorisés russes, il était à la tête de l’unité de 1600 hommes qui a pris le contrôle de la ville de Boutcha pendant près d’un mois. Face à l’ONU mercredi, Volodymyr Zelensky avait réclamé de nouvelles sanctions contre la Russe. Le président ukrainien aura été entendu : des sanctions sur le gaz et le pétrole russes se préparent et l’Occident a décidé de porter un nouveau coup à l’économie russe à travers les filles de Vladimir Poutine. Pendant que le monde se révolte face aux images du massacre de Boutcha, l’ambassade de Russie en France continue de dérouler la stratégie de communication du Kremlin sur Twitter. Sous une photo de reporters à Boutcha, l’ambassade a titré « plateau de tournage », un moyen de continuer à affirmer que le massacre ne serait qu’une mise en scène du pouvoir ukrainien à destination de l’Occident. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont succédé sur le plateau de TF1 mercredi soir. Sans jamais se croiser, bien sûr. Pour assister à un vrai débat entre eux (ou pas), il faudra attendre le mercredi 20 avril, à l’entre-deux tours. Tout comme dans l’équipe d’Éric Zemmour, l’équipe de Valérie Pécresse refuse encore de croire à une défaite au premier tour dimanche prochain. La candidate de la droite préfère présenter son potentiel futur gouvernement plutôt que d’envisager l’après défaite. Sur France Info mercredi soir, le candidat Jean Lassalle a poussé un énorme coup de gueule contre le journaliste Renaud Dély.