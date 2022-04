19h30 Médias : à deux jours du second tour, des derniers déplacements sans grand risque pour les deux candidats

Derniers déplacements pour les deux candidats : les plus importants, puisque ce sont ceux qui resteront gravés dans la tête des électeurs avant d’aller voter. Cette semaine, Marine Le Pen et Emmanuel Macron étaient donc sur le terrain. Mais pas question de prendre de risques pour les candidats qui ont préféré s’adresser, en priorité, à leurs militants. Sur les plateaux, la campagne vit ses dernières heures. Jeudi soir, Emmanuel Macron répondu aux questions de Anne-Sophie Lapix lors du 20 heures de France 2. Une interview particulièrement scrutée au cours de laquelle le président sortant s’est retrouvé quelque peu en difficulté. L’ambiance n’était pas plus légère pour le candidat LREM, ce matin, sur le plateau de France Inter. Jean-Luc Mélenchon est de retour. Après une première interview sur BFM TV en début de semaine, le leader de la France Insoumise a donné une grande conférence hier pour expliquer sa stratégie électorale pour les élections législatives de juin prochain. Derrière cette présentation, un objectif pour Jean-Luc Mélenchon : celui de devenir Premier ministre en cas de victoire lors de ce « troisième tour ». Après le poste de Premier ministre, place aux noms des éventuels futurs ministres. Jeudi sur LCI, Marlène Schiappa a laissé sous-entendre quelques-uns des noms qui pourraient figurer dans le nouveau gouvernement d’Emmanuel Macron s’il est réélu. Une ouverture à des proches de Marine Le Pen serait même envisagée. Marine Le Pen n’a pas réussi à obtenir le retournement qu’elle espérait. Au contraire, la dernière enquête Ipsos penche en faveur d’Emmanuel Macron. Selon ce dernier sondage, l’écart entre les deux candidats se creuse avec un point de gagné pour le président sortant. Quinze points séparent désormais Emmanuel Macron de Marine Le Pen, soit 4,5 millions de voix. Mais la candidate du Rassemblement nationale aurait particulièrement la cote auprès des jeunes. Selon de récents sondages, 60 % des 25-34 ans voteraient pour elle. Cette dernière semaine de campagne a été marquée par le débat de l’entre-deux tours. Un exercice pas évident où les deux candidats se sont affrontés. Lequel s’en est-il le mieux sorti ? Est-ce que les performances de Marine Le Pen et Emmanuel Macron lors de ce débat peuvent avoir un impact sur le vote des électeurs ? Qui pourrait devenir le Premier ministre de Marine Le Pen ou d’Emmanuel Macron ? Jean-Luc Mélenchon peut-il devenir Premier ministre en cas de victoire des Insoumis aux législatives ? Pour y répondre, Julien Bellver fait appel cette semaine dans le Médiamètre à trois experts : Caroline Vigoureux de l’Opinion, Steve Jourdin de Public Sénat et Jacques Paugam du Point. Ces derniers jours, les deux candidats ont rivalisé d’imagination : bain de foule en Seine-Saint-Denis pour Emmanuel Macron et selfie dans un restaurant routier pour Marine Le Pen. Ils ont sorti l’artillerie lourde pour avoir les plus belles images. Une vraie guerre intergalactique, nécessaire pour espérer gagner la bataille et atteindre l’Elysée.