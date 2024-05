19h30 Médias : à gauche, la campagne pour les européennes se tend

C’est l’une des images marquantes des manifestations du 1er mai : en visite à Saint-Etienne pour soutenir les employés de Casino, Raphaël Glucksmann a été violemment pris à partie par des manifestants. Le candidat du PS accuse La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot nient en bloc. Pourtant, l’un des leurs assumait pleinement auprès de LCI avoir pris part à l’agression. Résultat, la situation se tend à gauche entre Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, sur fond de désaccords sur la situation à Gaza. Reste à savoir quelle stratégie permettra au PS ou à LFI de décoller dans les sondages.

